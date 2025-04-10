ЕС разделился: спор о $300 млрд российских активов для Украины продолжается

Некоторые страны ЕС не согласны с использованием замороженных российских активов для помощи Украине. Верховный представитель ЕС Кая Каллас подтвердила разногласия, касающиеся распределения $300 млрд, замороженных в Европе и США после начала Специальной военной операции.