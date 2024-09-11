Пушков: принятие решения об ударах западным оружием вглубь РФ – дело пары дней

Global Look Press/Bulkin Sergey/news.ru Вопрос предоставления Украине официального разрешения атаковать объекты на территории России западным оружием будет решен в течение нескольких дней, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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