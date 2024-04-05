В новом корпусе детской областной больницы будет девять отделений

На территории учреждения строится парковка на 57 мест В новом корпусе Смоленской областной детской клинической больницы начался монтаж железобетонных конструкций, также ведутся монолитные работы на втором и третьем этаже.
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