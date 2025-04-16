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Живая Кубань

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В Геленджике раздадут бесплатно саженцы яблони всем желающим

В Геленджике раздадут бесплатно саженцы яблони всем желающим

В Геленджике раздадут бесплатно саженцы яблони всем желающимВ Геленджике планируется масштабная акция по бесплатной раздаче двух тысяч саженцев яблони, организованная при содействии объединения «Садоводы Кубани».

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