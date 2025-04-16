В Геленджике раздадут бесплатно саженцы яблони всем желающим

В Геленджике раздадут бесплатно саженцы яблони всем желающимВ Геленджике планируется масштабная акция по бесплатной раздаче двух тысяч саженцев яблони, организованная при содействии объединения «Садоводы Кубани».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии