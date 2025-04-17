Учитель математики разбил телефон о голову шестиклассника в Пушкине Как стало известно Мойке78, ко врачам 13-летний школьник вместе с родителем пришел вечером 16 апреля.
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Учитель математики разбил телефон о голову шестиклассника в Пушкине Как стало известно Мойке78, ко врачам 13-летний школьник вместе с родителем пришел вечером 16 апреля.