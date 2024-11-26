Депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет проинформировал о том, что очередная попытка украинских ВС провести наступательную операцию приведёт к полному краху главы киевского режима Владимира Зеленского.
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