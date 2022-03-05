United Rugby Championship. 13-й тур. «Эдинбург» разгромил «Коннахт», «Бенеттон» уступил «Лейнстеру», другие матчи

4-6 марта проходят матчи 13-го тура United Rugby Championship. «Эдинбург» разгромил «Коннахт» (56:8), «Бенеттон» уступил «Лейнстеру» (17:61).
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