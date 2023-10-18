Си Цзиньпин: товарооборот России и Китая приближается к планке в $200 млрд

Председатель Китая Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот Российской Федерации и Китая достиг исторического рекорда и приближается к установленной главами двух государств планке в $200 млрд, передает РИА Новости.