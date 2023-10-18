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Си Цзиньпин: товарооборот России и Китая приближается к планке в $200 млрд

Си Цзиньпин: товарооборот России и Китая приближается к планке в $200 млрд

Председатель Китая Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот Российской Федерации и Китая достиг исторического рекорда и приближается к установленной главами двух государств планке в $200 млрд, передает РИА Новости.

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