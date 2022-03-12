Веренски о Чинахове: «Когда он по-настоящему освоится в НХЛ, страшно будет всем»

Зак Веренски уверен в отличных перспективах Егора Чинахова в НХЛ.  В матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (3:2 Б) россиянин отметился заброшенной шайбой, а также реализовал решающий буллит.

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