Диетолог назвала укрепляющие иммунитет продукты

Врач-диетолог Анастасия Тараско рассказала о способствующих укреплению иммунитета продуктах.В беседе с порталом «Подмосковье сегодня» в четверг, 18 июля, специалист отметила, что для иммунитета полезна курица из-за содержания белка.
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