«Аренадата» убрала 40% из прогноза роста выручки

«Аренадата» отчиталась по МСФО за первое полугодие 2026 года. Выручка компании составила 2,5 млрд рублей, увеличившись на 86% год к году.
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