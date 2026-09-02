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Царьград

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«Аренадата» убрала 40% из прогноза роста выручки

«Аренадата» убрала 40% из прогноза роста выручки

«Аренадата» отчиталась по МСФО за первое полугодие 2026 года. Выручка компании составила 2,5 млрд рублей, увеличившись на 86% год к году.

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