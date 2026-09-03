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Рост поставок и импорт: как выравнивается ситуация на топливном рынке

Рост поставок и импорт: как выравнивается ситуация на топливном рынке

Ситуация на российском топливном рынке становится стабильнее, сообщил вице‑премьер Александр Новак. Причина — на внутренний рынок поступили дополнительные объёмы топлива: ряд нефтеперерабатывающих заводов возобновил работу после ремонтов.

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