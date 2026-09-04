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Чемпионат России по футзалу. 2-й тур. «Норильск» сыграет с «ИрАэро», КПРФ против «Синары» и другие матчи

С 4 по 7 сентября проходят матчи второго тура чемпионата России по футзалу.  БЕТСИТИ Суперлига по футзалу 2-й тур Первые матчи 4 сентября КПРФ – Синара – 1:4 (0:1) Кристалл – Газпром-Югра – 3:6 (2:2) Новая генерация – Сибиряк – 1:2 (0:1) 5 сентября Норильск – ИрАэро – 13.

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