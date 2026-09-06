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Совершенно новый Toyota Highlander задерживается — инженерам нужно больше времени на доводку большого электрического кроссовера

Совершенно новый Toyota Highlander задерживается — инженерам нужно больше времени на доводку большого электрического кроссовера

Изначально старт продаж планировался в 2026 году, теперь — в 2027 году (может даже в конце) Toyota отложила запуск полностью электрического Highlander.

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