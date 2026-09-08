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Татар-информ

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Звезда «Ворониных» Дужников рассказал, что помогло ему сбросить 100 кг

Звезда «Ворониных» Дужников рассказал, что помогло ему сбросить 100 кг

Фото: © «Татар-информ» ​ Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале «Воронины», заявил, что сбросить около 100 кг ему помогли небольшие порции еды.

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