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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колчина о том, что многие знали о работе Чегина после бана: «Поверьте, те, кто доходил с ним до вершины Олимпа – его союзники»

Призер чемпионата России в спортивной ходьбе Анастасия Колчина считает, что бывшие ученики Виктора Чегина не расскажут о его работе, несмотря на то, что он был пожизненно отстранен.

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