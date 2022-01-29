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Давид Арахамия: паника, которую сеют США, негативно влияет на экономику Украины

Депутат Рады Давид Арахамия заявил, что паника, которую сеют США и западные страны по поводу «вторжения» России, негативно влияет на экономику Украины.

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