Поблажек от «Газпрома» больше не будет – Марцинкевич

Владимир Гладков. Россия не пострадает от примененного западноевропейскими государствами санкционного давления, но теперь недружественные страны вынуждены будут искать альтернативные пути разрешения вопроса по оплате закупаемого газа в рублях.
Владимир Гладков. Россия не пострадает от примененного западноевропейскими государствами санкционного давления, но теперь недружественные страны вынуждены будут искать альтернативные пути разрешения вопроса по оплате закупаемого газа в рублях.
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