Страна и люди

9 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    А у нас в Крыму , в Ялте есть памятник  Михаилу Ивановичу Пуговкину ! А Михаил Иванович любил Ялту !Почему благодаря ...
  • владимир
    Везде  сидят или воры, или враги.По пути Сталина —...
  • Юрий Кушнарев
    обидно, но ничего ,злее будемАтака на Белгород...

Поблажек от «Газпрома» больше не будет – Марцинкевич

Поблажек от «Газпрома» больше не будет – Марцинкевич

Владимир Гладков.   Россия не пострадает от примененного западноевропейскими государствами санкционного давления, но теперь недружественные страны вынуждены будут искать альтернативные пути разрешения вопроса по оплате закупаемого газа в рублях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх