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Сбер добавил возможность выбрать имя для интеллектуальных колонок

Сбер добавил возможность выбрать имя для интеллектуальных колонок

Пользователи интеллектуальных колонок «СберБум 2.0» смогут выбрать имя для своего устройства, сообщает пресс-служба Сбера.

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