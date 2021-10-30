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Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем

Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем

Рим, 30 октября. Последний для себя саммит «Большой двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркель решила посетить вместе со своим преемником вице-канцлером Олафом Шольцем, который, вероятно, займет ее место в новом созыве федерального правительства.

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