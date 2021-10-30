Меркель отправилась на саммит G20 со своим преемником Олафом Шольцем

Рим, 30 октября. Последний для себя саммит «Большой двадцатки» канцлер Германии Ангела Меркель решила посетить вместе со своим преемником вице-канцлером Олафом Шольцем, который, вероятно, займет ее место в новом созыве федерального правительства.