Актёр Бурковский обижен, что его не хвалят за жизнь в США

Режиссёр и актёр Андрей Бурковский вместе с семьёй покинул Россию в 2022 году. Сейчас он живёт в Нью-Йорке, где активно развивает свою актёрскую карьеру: выступает на сцене театра, участвует в кастингах, работает над своими проектами и постоянно углубляет знание английского языка.
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