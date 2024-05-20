ЕС не удается решить проблему прерывистости «чистой» энергии

В то время как солнечные и ветроэнергетические установки и производство электроэнергии процветают в Европе, политикам необходимо решить проблему растущего разрыва между мощностью базовой нагрузки и резким ростом прерывистой возобновляемой электроэнергии.
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