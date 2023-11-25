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Проверено временем: чем человек пользуется с древности до наших дней

Проверено временем: чем человек пользуется с древности до наших дней

Человечество с момента «рождения» прошло огромный путь. Мы успели преодолеть большое количество невзгод и трудностей, сменить несколько эпох и развиться до такого уровня, чтобы начать изучать космос и Вселенную.

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