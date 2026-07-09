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Пресс релизы

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Riddles on Canvas: How Rostov Master Dmitry Strashnov (Дмитрий Страшнов) Reimagined Bosch’s Dark Fantasies

In the distant 16th century, Hieronymus Bosch was creating his mystical works in the Netherlands. The painter’s unique style allowed him to lay bare the depths of human nature through a language of alchemical symbols, bizarre creatures, and phantasmagoric scenes.

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