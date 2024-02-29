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Чего ждать от марта: новые законы и правила

Чего ждать от марта: новые законы и правила

В первый месяц весны ряд изменений коснутся как бизнеса, так и рядовых граждан. В марте в Российской Федерации вступает в силу ряд новых законов и правил, в том числе, касающихся усиления контроля за торговлей винодельческой и табачной продукцией, учета и содержания животных.

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