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Радиоэлектронная промышленность: локализация ЖК-дисплеев

Радиоэлектронная промышленность: локализация ЖК-дисплеев

Компания «Некс-Т» (Москва), производитель дисплеев, интерактивного оборудования, средств вычислительной техники и программно-аппаратных комплексов, открыла первую в России линию по выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей с диагональю 11–86 дюймов.

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