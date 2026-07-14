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Новый виток войны! Иран и США перешли к ответным атакам: взрывы в Персидском заливе

Новый виток войны! Иран и США перешли к ответным атакам: взрывы в Персидском заливе

Иран и США нанесли взаимные удары: стороны заявили о поражении военных объектов Вооруженное противостояние между Ираном и США обострилось после серии ударов по объектам военной инфраструктуры обеих сторон.

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