Новый виток войны! Иран и США перешли к ответным атакам: взрывы в Персидском заливе

Иран и США нанесли взаимные удары: стороны заявили о поражении военных объектов Вооруженное противостояние между Ираном и США обострилось после серии ударов по объектам военной инфраструктуры обеих сторон.
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