Россиянину Жерару Депарьде в канун его 75-летия припомнили его неудержимое женолюбие. А может, это месть?

Французская государственная телекомпания France Televisions перестала показывать фильмы с участием актера Жерара Депардье после выхода документального фильма, в котором его обвиняют в домогательствах и изнасиловании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии