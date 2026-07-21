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Происшествия

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Сотрудники СК России приняли участие в туристическом слете в Республике Беларусь

Сотрудники СК России приняли участие в туристическом слете в Республике Беларусь

В Витебской области Республики Беларусь прошел международный туристический слет сотрудников следственных комитетов Российской Федерации и Республики Беларусь, приуроченный к 15-й годовщине создания Следственного комитета Республики Беларусь.

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