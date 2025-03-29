Нилов: индексация с 1 апреля социальных пенсий охватит более 4 млн россиян

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Индексация социальных пенсий на 14,75%, которая произойдет с 1 апреля, коснется примерно 4,2 млн граждан России, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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