Нардеп Дмитрук увидел плохой знак для Зеленского в словах Орбана

Заявление главы венгерского кабмина Виктора Орбана об изменении ситуации в мире в связи с возвращением в Белый дом Дональда Трампа прокомментировал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, увидевший в словах премьер-министра плохой знак для Владимира Зеленского.