Нардеп Дмитрук увидел плохой знак для Зеленского в словах Орбана

Заявление главы венгерского кабмина Виктора Орбана об изменении ситуации в мире в связи с возвращением в Белый дом Дональда Трампа прокомментировал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, увидевший в словах премьер-министра плохой знак для Владимира Зеленского.
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