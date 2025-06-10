БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Выстрел в ногу» или «Слава богу, пронесло»? Газпром хоронит идею создания хаба в Турции

«Выстрел в ногу» или «Слава богу, пронесло»? Газпром хоронит идею создания хаба в Турции

Не нужен нам берег турецкий, Малайзию нам подавай Андрей Захарченко Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков «Газпром» отказывается от воплощения идеи о газовом хабе в Турции, которую озвучивал в 2022 году президент России Владимир Путин.

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