«Выстрел в ногу» или «Слава богу, пронесло»? Газпром хоронит идею создания хаба в Турции

Не нужен нам берег турецкий, Малайзию нам подавай Андрей Захарченко Фото: Петр Ковалев/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков «Газпром» отказывается от воплощения идеи о газовом хабе в Турции, которую озвучивал в 2022 году президент России Владимир Путин.