NCS: нейросети способны прогнозировать будущие события в жизни людей

Международная группа ученых из США, Дании и Швейцарии пришла к выводу, что системы искусственного интеллекта (ИИ) на основе больших языковых моделей можно использовать в роли своего рода "оракулов", предсказывающих события в жизни человека и даже способных оценить вероятную продолжительность его жизни.