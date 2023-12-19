NCS: нейросети способны прогнозировать будущие события в жизни людей

Международная группа ученых из США, Дании и Швейцарии пришла к выводу, что системы искусственного интеллекта (ИИ) на основе больших языковых моделей можно использовать в роли своего рода "оракулов", предсказывающих события в жизни человека и даже способных оценить вероятную продолжительность его жизни.
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