Сергей Иванов оценил результаты ликвидации незаконных свалок

Ликвидация незаконных свалок в России приносит первые результаты, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов 3 сентября в интервью порталу «Аргументы и факты».
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