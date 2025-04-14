БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Обезличенные войны: мир захлестнёт волна дрон-террора

Обезличенные войны: мир захлестнёт волна дрон-террора

Европа в панике – над секретными объектами Италии, Германии, Норвегии, Швеции и Великобритании замечены неизвестные дроны – опознать их не удалось, цель «визита» также неизвестна.

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Комментарии
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demyr150648
Очень нужная статья. И пока актуальна на много лет вперед. Технологическая причина изменила  мир, и это - только начало.
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