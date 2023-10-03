Putin Orders First-Ever Nationwide Nuclear Drill, Prepares Bomb-Test At Arctic Circle Via Remix News, Russia will hold its first nationwide drill simulating widespread nuclear strikes on the country, daily Magyar Hírlap writes.
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