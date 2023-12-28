МВД РФ лишило гражданства несколько человек после совершения ими преступлений

Правоохранительные органы в нескольких российских регионах приступили к реализации мер по лишению гражданства лиц, которые недавно получили паспорта Российской Федерации и совершили преступления, представляющие угрозу национальной безопасности.
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