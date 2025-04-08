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Лавров: Германия будет набирать долги, чтобы выполнить план по перевооружению ЕС

Лавров: Германия будет набирать долги, чтобы выполнить план по перевооружению ЕС

ТАСС/Сергей Булкин Германия взяла курс на милитаризацию и будет набирать долги, чтобы за четыре года реализовать план по перевооружению Евросоюза на 800 миллиардов евро, заявил ТАСС глава МИД РФ Сергей Лавров.

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