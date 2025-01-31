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Закон, порядок, государство

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Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили огневые позиции ВСУ на юге Донецка

Танкисты группировки войск «Восток» уничтожили огневые позиции ВСУ на юге Донецка

В целях огневой поддержки наших штурмовых групп, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на передний край обороны противника и сходу нанес мощный огневой удар, отработав по выданным координатам.

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Комментарии
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Grandad
Что за огневые позиции ВСУ на юге  Донецка? ВСУ опять в Донецке!?
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