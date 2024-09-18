Заммэра Москвы Ефимов: в столице строится 220 жилых комплексов по реновации

В разных административных округах столицы активно реализуется программа реновации. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, на сегодняшний день в её рамках строят 220 жилых комплексов.
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