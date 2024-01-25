В Иркутске 52 курсанта ВСИ МВД сдали кровь в рамках всероссийской акции

В стенах Восточно-Сибирского института МВД России состоялась донорская акция в рамках Недели донорского совершеннолетия, посвященная Дню российского студенчества, сообщили в Иркутской станции переливания крови.
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