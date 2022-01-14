"Пульс Планеты"

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Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока-2»

Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока-2»

Американские власти хоть и подчёркивают, что по-прежнему выступают против газопровода в обход Украины, но прекрасно осознают, что если сейчас расширить ограничительные меры в отношении участников проекта, то это выйдет боком прежде всего для самого ВашингтонаВ ходе голосования 13 января Сенат не поддержал законопроект, разработанный республиканцем Тедом Крузом, который предусматривал введение президентом США ограничительных мер — запрета на въезд в США, заморозка активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами чёрного списка — против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию «Северного потока-2», и ряда их сотрудников.

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