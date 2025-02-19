Религиозный трепет и бытовой комфорт. Светлые улицы и тёплые дома. Военная промышленность и лидерство стран.
Газ
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Религиозный трепет и бытовой комфорт. Светлые улицы и тёплые дома. Военная промышленность и лидерство стран.
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