Откуда их столько: жители Мишаня умиляются от вида приморских детей в своем городе

Китайские соцсети массово опубликовали видео с приморскими школьниками, приехавшими в первый день каникул в приграничный Мишань.
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