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Регионы России

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Более 6 млрд рублей инвестировали в модернизацию стекольного завода в Раменском

Более 6 млрд рублей инвестировали в модернизацию стекольного завода в Раменском

Компания «Ларта Гласс» инвестировала более 6 млрд рублей в модернизацию завода по производству стекла в Раменском, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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