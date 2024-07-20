Экскурсия в ЦПК им. Ю. А. Гагарина

﻿﻿Сегодня такой замечательный день! Сегодня будет экскурсия Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина» создано для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в поддержку пилотируемой космической программы, освоения космоса, создания космической техники, подготовки космонавтов, а также обеспечения безопасности космонавтов остановка на орбите и восстановление космонавта после космического полета.