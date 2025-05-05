Экс-игрок "Зенита" Радимов раскритиковал эпизод матча "Факел" — "Спартак" в РПЛ

Бывший футболист петербургского "Зенита" и тренер Владислав Радимов в своем Telegram-канале подверг критике перерыв на то, чтобы футболисты выпили воды во время матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком".