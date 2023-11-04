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Абрамченко: аграрии понесли ущерб от разрушения Каховской ГЭС на 150 млн рублей

Абрамченко: аграрии понесли ущерб от разрушения Каховской ГЭС на 150 млн рублей

Прямой ущерб российским аграриям от разрушения Каховской ГЭС составил около 150 миллионов рублей. Такое заявление сделала зампред правительства Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия», сообщил ТАСС.

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