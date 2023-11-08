Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Следите за руками Путина, господа!)))

Следите за руками Путина, господа!)))

Путин смеется последним: Россия "украла" тонны золота у США и Великобритании Эксперты по экономике из Китая пришли к выводу, что США и Великобритания понесли значительные потери в золотых запасах в результате конфликта с Россией.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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1 д.
Александр Дамиров
У наших родителей тоже в нашей стране их накопления украли (павловская реформа)и всё нормально,нас простили…
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1 д.
Александр Рожков
Пропагандонство надоело. Кого наказали за потерю 300 млрд? Следите за языком пропагандонов, господа.
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1 д.

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