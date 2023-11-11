Печати цивилизации долины Инда

Цивилизация долины Инда (3300-1700 гг. до н.э.), известная также как Хараппская цивилизация, была одной из самых ранних городских цивилизаций, примерно одновременной с цивилизациями Месопотамии, Египта и Китая.
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